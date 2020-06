Spuigasten over gemeentefinanciën en afvalprobleem

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere aandacht besteed aan de gemeentefinanciën en afvalprobleem.

De gevolgen van de coronacrisis kosten de gemeente Den Haag dit jaar tussen de 80 en 130 miljoen euro. Dat bleek eerder uit een eerste analyse van de gemeente. Het college waarschuwt ook dat de stad de gevolgen van de crisis niet zelf kan dragen. Hoe krijgt wethouder Boudewijn Revis (VVD) het huishoudboekje van de gemeente op orde? In Spuigasten is Revis te gast.

Het Haagse stadsbestuur gaat extra gas geven bij één van de grootste ergernissen in de stad: het afval op straat. De voornaamste oorzaak van vervuilde straten wordt volgens het college veroorzaakt door mensen die hun afval naast de container zetten. Daarom gaat Den Haag deze bijplaatsingen proberen terug te dringen. Ziet de Haagse gemeenteraad dit als dé oplossing voor de afvalcrisis, die al jaren voortduurt? De raadsleden Maarten de Vuyst (GroenLinks) en Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten) gaan in debat.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

