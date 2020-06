Veteranendag dit jaar klein en besloten, maar wel live vanuit de Ridderzaal te volgen

Dit jaar wordt Nederlandse Veteranendag in aangepaste vorm georganiseerd. Met dit jaarlijkse nationale evenement bedankt Nederland haar meer dan 110.000 veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Ieder jaar wordt dit groots aangepakt met een manifestatie op het Malieveld, een defilé door de Haagse binnenstad en een vliegshow. Er worden vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen fysieke evenementen of activiteiten georganiseerd, maar je kan via televisie, radio en online live vanaf 12:45 een programma in de Ridderzaal volgen.

Kees Sol, woordvoerder van Veteranendag hoopt dat veel mensen gaan kijken: “Het is jammer dat de veteranen niet bij elkaar kunnen komen, zoals normaal gesproken, maar het kan helaas niet anders dit jaar. Het gaat regenen volgens mij, dus ik hoop dat mensen binnenblijven en gaan kijken. Er worden deze editie ook geen anjers uitgedeeld op Centraal Station, maar je kan wel zelf een witte anjer dragen of de vlag uithangen om de veteranen te eren en bedanken. Op Veteranendag mag namelijk officieel de vlag uit”.

Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag Jaap Smit. Ook de minister van Defensie en de minister-president spreken de veteranen toe. In het programma staan de verhalen van vier veteranen centraal via beeldreportages. Verder is de winnende vrijheidsvlog van de Kidschallenge te zien en zijn er verschillende optredens onder begeleiding van de Koninklijke Militaire Kapel en het orkest van de Luchtmacht. De uitzending wordt afgesloten door Di-Rect met het nummer ‘Soldier On’.

Luister hier naar het interview met Kees Sol.



Archieffoto: Richard Mulder