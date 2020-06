Rutte: schreeuwen in stadions is echt een probleem

Virus Waanzin wil zondag weer op Malieveld betogen

De groep Virus Waanzin, die fel gekant is tegen de coronamaategelen, wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag houden. Een woordvoerder van de groep zegt dat het aanvankelijk de bedoeling was zondag ook in een aantal andere steden te betogen, maar dat daar om organisatorische redenen van wordt afgezien.

Afgelopen zondag was er ook een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld. Daarvoor was geen toestemming gegeven. Die demonstratie draaide uit op ongeregeldheden. Volgens de politie werd de betoging door “een mix van demonstranten en onruststokers” bezocht. Het werd onrustig op het moment dat onruststokers de confrontatie met de politie zochten. In totaal werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

Jan Engel van Virus Waanzin laat weten dat de demonstratie komende zondag is aangemeld bij de gemeente Den Haag, maar dat er nog geen toestemming voor is gegeven.

Bij het officiële dodental door het nieuwe coronavirus plaatste Virus Waanzin grote vraagtekens.