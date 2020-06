Rutte: schreeuwen in stadions is echt een probleem

VVD-coryfee Jozias van Aartsen neemt milieusysteem onder de loep

VVD-coryfee Jozias van Aartsen gaat een commissie leiden die het systeem van toezicht en handhaving op milieuschade onder de loep neemt. Dat systeem kan beter, vindt het kabinet. Van Aartsen, onder andere oud-burgemeester van Den Haag, moet kijken hoe.

Naast van Aartsen zullen onder meer Shell-topvrouw Marjan van Loon en oud-D66-minister Winnie Sorgdrager kijken naar de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders bij bijvoorbeeld omgevingsdiensten. Zo moet bijvoorbeeld bodemverontreiniging door gebrekkig toezicht worden voorkomen.

Bij toezichthouders kan het bijvoorbeeld ontbreken aan de juiste specialistische kennis. Het systeem is immers complex, stelt het kabinet. Vaak zijn bij milieuprocessen ook nog tal van partijen betrokken.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) hoopt dat de commissie er uiteindelijk voor kan zorgen dat “we zo veel mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht voorkomen, in plaats van achteraf moeten herstellen”.

Donald Pols, directeur Milieudefensie, noemt het “ongekend” dat Van Loon in de commissie zit. “Shell heeft diverse zware chemische fabrieken in Nederland en moet daarom door toezichthouders zelf scherp in de gaten worden gehouden. Als deze commissie serieus werk wil verrichten dan stapt Van Loon nog op voor ze goed en wel is begonnen.”