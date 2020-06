Alle ‘fysieke onderdelen’ Veteranendag afgelast

Wateroverlast in Den Haag door noodweer

Alle ‘fysieke onderdelen’ van de Nederlandse Veteranendag zijn afgelast wegens de coronacrisis. Daarmee gaan het evenement op het Malieveld, het defilé voor koning Willem-Alexander, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past waarbij vliegtuigen over Den Haag vliegen niet door.

De militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede, worden geëerd met een muzikaal programma in de Ridderzaal. Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, drs. Jaap Smit. Later spreekt de minister van Defensie de veteranen toe. De minister-president sluit het programma inhoudelijk af met een persoonlijke videoboodschap. Twee andere autoriteiten zijn ook aanwezig in de Ridderzaal: Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang.

De NOS zendt deze speciale editie van Veteranendag uit om 12.45 uur op NPO 1 en om 19.15 uur op NPO 2.