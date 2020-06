Eerste prijs groenste balkon voor bewoner bomenbuurt

GroenLinks Den Haag heeft vrijdag de jaarlijkse prijs voor het ‘Groenste Balkon’ uitgereikt aan Werner Speelmans uit het Valkenboskwartier. Ook bewoners uit het Regentessekwartier en de Schilderswijk namen dit jaar hun prijzen in ontvangst.

Jury- en fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “In onze dichtbebouwde en versteende stad zijn de tuintjes, dakterassen en balkons heel belangrijk voor een groene leefomgeving, voor mensen én dieren. De geveltuin van de heer Speelmans aan de Hendrik van Deventerstraat laat zien dat op een smalle strook aan je gevel toch een paradijsje kunt maken voor vogels en insecten. Ook zorgt groen in de stad voor verkoeling, nu het in de zomer steeds warmer wordt.”

Samen met zijn hond nam de heer Speelmans een tuinbon ter waarde van 50 euro en de bijbehorende oorkonde in ontvangst. Werner is opgegeven door zijn buurvrouw Lisa. Hij heeft een pracht aan bloemen voor zijn gevel die veel insecten aantrekken. Groen aan de gevel isoleert ook het huis, extra koel in de zomer en minder koud in de winter.

Met de wedstrijd voor het groenste balkon vraagt GroenLinks dit jaar voor de achtste keer aandacht voor het belang van groen in de stad. De partij wil daarmee laten zien dat je geen grote tuin hoeft te hebben om daaraan bij te dragen: zo zijn groene balkons of geveltuinen ook heel waardevol om de effecten van extreme hitte- en regenval te beperken”.