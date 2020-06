Gewonde bij steekpartij op Troelstrakade

Op de Troelstrakade heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Volgens een woordvoerder van de politie ging er een mishandeling door drie personen vooraf aan de steekpartij.

Wat de oorzaak van de mishandeling en steekpartij is, is nog niet bekend. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.