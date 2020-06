Politie klaar voor verboden demonstratie

Mocht het zondag tijdens de verboden anti-lockdowndemonstratie uit de hand lopen, dan is de politie op alles voorbereid. “Laat één ding duidelijk zijn: demonstreren is een grondrecht, maar rellen tolereren we niet”, zegt politiechef Wilbert Paulissen namens de Nationale Politie in De Telegraaf.

De demonstratie is verboden, omdat het protest volgens de burgemeester een gevaar vormt voor de volksgezondheid vanwege de verwachte hoge opkomst. Ook bestaat de kans op ernstige wanorde. Behalve de demonstranten, hebben voetbalhooligans opnieuw aangekondigd naar Den Haag te zullen komen. Desondanks heeft organisator actiegroep Virus Waanzin laten weten naar het Malieveld te gaan

De politie is ‘voorbereid op een heet weekendje’, zegt Paulissen in De Telegraaf. De eenheidschef van de politie Oost-Brabant voert het woord namens de Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO). De politie probeert nu vooral de informatiepositie ten aanzien van de verschillende groeperingen te verbeteren om goed voorbereid te zijn op eventuele rellen en de mensenstromen.