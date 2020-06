Raadslid Fonda Sahla winnaar Els Borst Inspiratieprijs

Raadslid Fonda Sahla is de winnaar van de inspiratieprijs van het Els Borst Netwerk. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het vrouwennetwerk van D66 aan een opvallende en inspirerende D66 politica. Sahla nam het op tegen vier andere genomineerden en werd uiteindelijk door de leden als winnaar gekozen.

Strijd voor kansengelijkheid

“Het was al een eer om genomineerd te zijn, laat staan dan ook nog te winnen”, zegt Sahla. Sahla zet zich al jaren in voor goed onderwijs en meer kansengelijkheid in Den Haag. Zo was ze een van de oprichters van de Transvaal Universiteit. Als raadslid is ze een drijvende kracht achter een HAVO/VWO school voor Den Haag Zuidwest en het uitbreiden van de aanpak om onderwijsachterstanden in te halen.

In de voetsporen van haar mentor

Caroline Verduin, de voorzitter van de Haagse afdeling van het Els Borst Netwerk is trots. “Fonda zet zich tomeloos in voor kansengelijkheid. Met haar werk zorgt ze ervoor dat meisjes èn jongens uit Transvaal evenveel kansen krijgen als kinderen uit de Vogelwijk. Kansen voor vrouwen beginnen in de klas”, voegt ze daaraan toe. Sahla is de tweede Haagse die deze prijs in ontvangst neemt. Sahla’s mentor, de toenmalig wethouder Ingrid van Engelshoven, was de eerste winnaar van de prijs.