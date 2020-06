Wethouder Revis verwacht zondag rellen in Den Haag

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) verwacht dat mensen zullen rellen nadat waarnemend burgemeester Johan Remkes een demonstratie van Viruswaanzin heeft verboden. “Ik ben bang van wel”, reageerde hij in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Viruswaanzin, de groep die zich verzet tegen de coronaregels, had een kort geding aangespannen om een verbod op de voor zondag aangekondigde demonstratie te voorkomen. De rechtbank hield zaterdag vast aan het door waarnemend burgemeester Remkes opgelegde verbod. Ondanks het feit dat het demonstratieverbod volgens de rechter gerechtvaardigd is, hebben verschillende mensen via sociale media opgeroepen om toch naar Den Haag te komen om te demonstreren of ze twitteren dat ze zelf van plan zijn om te gaan.

Revis denkt dan ook dat de kans groot is dat er rellen zullen ontstaan. “Mensen hebben in de afgelopen 24 uur ondanks het verbod – zelfs via de media – opgeroepen: ‘Ga toch maar wel naar Den Haag’. Dat vind ik echt idioot”, sprak Revis in Spuigasten. De VVD’er legt uit: “Als er een bevel van de burgemeester ligt in het kader van de openbare orde in de stad, voor de veiligheid van de mensen, en je denkt dat je daar maar gewoon tegenin moet gaan, dan belooft dat weinig goeds. Waar ik mij ook zorgen over maak is dat mensen nu zeggen: ‘We willen dat deze burgemeester gaat zorgen dat er geen rellen komen in deze stad’. Nou, als die mensen allemaal wel komen, dan komen er dus rellen en dan hoop ik ook dat de politie hard optreed om te zorgen dat de dwangbevelen en de verordening nageleefd worden.”

“Als mensen opgeroepen worden naar de stad te komen en als die mensen dat ook echt gaan doen, dan denk ik dat ze tegen de politie aan lopen en dat de politie dan terecht zegt: ‘U mag omkeren of we gaan geweld gebruiken.’ Dan zijn die rellen volledig aan te rekenen aan de mensen die toch komen en zich niet houden aan de regels die er gelden”, aldus Revis.

Na de uitspraak van de rechter riep Viruswaanzin overigens mensen op om zondag niet naar het Malieveld in Den Haag te komen. “We willen geen herhaling van de rellen van vorige week en roepen mensen daarom op om niet naar het Malieveld te komen”, zegt advocaat Jeroen Pols van Viruswaanzin. “Nederland heeft al genoeg schade geleden door de maatregelen. Wij hebben blijkbaar geen recht op een betoging en gaan er daarom ook geen energie meer instoppen. We gaan ons richten op een andere actie waar we iedereen voor nodig hebben. We komen volgende week met meer details naar buiten.”