Bewoners Transvaal over afval actieplan: “Het is dweilen met de kraan open”

Bewoners van de wijk Transvaal zijn niet te spreken over het actieplan tegen afval op straat dat het stadsbestuur deze week presenteerde. Wijkbewoners zien de maatregelen als symptoombestrijding en zouden liever een meer structurele oplossing willen.

“Ik ben bang dat dit dweilen met de kraan open is”, zegt bewoner Abdoel Haryouli. Ook voorzitter van Bewonersorganisatie Transvaal Noord Ahmed el Hadioui denkt er zo over: “Het is fijn dat er een actieplan is, maar ik wil iets voor de lange termijn.”

Deze week kondigde het stadsbestuur extra maatregelen aan tegen het afvalprobleem in de stad. Zo gaat er meer gehandhaafd worden (ook buiten kantooruren), wordt er op plekken waar veel afval ligt voortaan ook op zaterdag opgehaald en gaat er in meerdere talen gecommuniceerd worden. “Mensen kennen de regels niet en dus is het geen onwil”, zei wethouder afvalinzameling en -verwerking Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) daar afgelopen week over.

Symptoombestrijding

Volgens Haryouli is het actieplan van de gemeente ‘symptoombestrijding’. Het afvalprobleem ligt volgens hem niet zozeer aan het op tijd legen van de containers en het wel of niet handhaven, maar aan de vele arbeidsmigranten die maar een korte tijd in de wijk wonen. “De gemeente zou die mensen veel meer moeten betrekken en informeren.”

Trots op de wijk

Meerdere bewoners van Transvaal zijn plan om donderdag naar het stadhuis te gaan om hun onvrede te uiten. “We hopen de gemeente wakker te krijgen”, zegt El Hadioui. Haryouli voegt daar nog aan toe: “Doe wat aan de huisvestingsproblemen zodat mensen een normaal bestaan kunnen hebben en weer trots kunnen zijn op de wijk.”