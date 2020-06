Man (61) opgepakt voor rellen na verboden coronademonstratie

Een week na de rellen, na de coronademonstratie in Den Haag, is een Hagenaar van 61 opgepakt in Brielle. Na de verboden demonstratie begon de politie een groot onderzoek, daaruit kwam de identiteit van de man naar voren. Hij is naar het politiebureau gebracht waar hij later verhoord wordt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

Ondanks het verbod op de demonstratie van Virus Waanzin, vorige week zondag, kwamen demonstranten en relschoppers naar het Malieveld. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet bij station Den Haag Centraal. Relschoppers gooiden rookbommen, stenen en gingen de ME fysiek te lijf. De politie hield die dag 425 mensen aan, de meesten omdat ze naar een verboden demonstratie waren gekomen. Elf anderen werden opgepakt voor openlijke geweldpleging. Van deze elf zit er nog één verdachte vast. De politie doet nog steeds onderzoek naar de rellen en is daarvoor op zoek naar foto’s en filmpjes van de ongeregeldheden.