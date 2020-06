Meerdere toegangswegen richting binnenstad afgesloten

De binnenstad van Den Haag is zondagmiddag niet te bereiken via de kant van het Malieveld en de Herengracht. De politie heeft vrijwel alle toegangswegen richting het centrum afgesloten vanwege mensen die willen demonstreren. Ook de Koningstunnel is afgesloten voor het verkeer. Iedereen wordt gevraagd weg te gaan.

Demonstranten hebben zich zondagmiddag verzameld op en rond het Malieveld. Ze willen, ondanks een verbod, demonstreren tegen de coronamaatregelen. Waarnemend burgemeester en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes heeft een noodbevel uitgevaardigd. Daarin staat dat mensen die van plan zijn te demonstreren worden gesommeerd dat niet te doen.

De politie en de mobiele eenheid hebben het Malieveld leeggemaakt. De mensen die ondanks het verbod toch naar het grasveld waren gekomen om te demonstreren zijn weggeleid naar het Centraal Station.