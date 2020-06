Politie Den Haag waakzaam ondanks verboden demonstratie

De politie is zondag waakzaam en alert op eventuele demonstranten of relschoppers die ondanks een verbod toch naar de stad komen. De politie roept mensen op vooral thuis te blijven. ‘Kom niet naar Den Haag’, is de oproep. Korpschef Paul van Musscher zei eerder bij de NOS dat er als het nodig is ‘handhavend of desnoods repressief’ wordt opgetreden.