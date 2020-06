Schietpartij in de Weimarstraat, politie zoekt vier mannen

Op de Weimarstraat is zondag een schietpartij geweest. De politie is op zoek naar vier mannen die hierbij betrokken zouden zijn.

Het incident gebeurd rond 14.45 uur in de woon- en winkelstraat. Niemand raakte gewond. De politie heeft een kogelhuls gevonden.

Ook is er een scooter in beslag genomen waarvan een gedeelte is afgeplakt om sporen te beschermen.