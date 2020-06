Cultuurminister: er mag niet te veel omvallen

“We mogen niet laten gebeuren dat er te veel omvalt.” Dat zei cultuurminister Ingrid van Engelshoven maandag tijdens een debat over de kunst- en cultuursector, die in moeilijkheden verkeert door de coronacrisis. “Daar sta ik voor en daar knok ik voor”, benadrukte ze.

Niet alles zal, evenmin als in andere getroffen sectoren, kunnen worden gered, stelde ze wel. Maar dat er in het kabinet ook over cultuur moet worden gesproken als het om extra steunmaatregelen gaat, staat “als een paal boven water”. We mogen de sector volgens de bewindsvrouw “niet in het putje laten vallen, dat kan niet waar zijn”.

Het kan niet louter om compenseren van verloren omzetten gaan, aldus Van Engelshoven, er moet ook gekeken naar andere manieren om de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Met name door de 1,5 metermaatregel hebben theaters bijvoorbeeld voorlopig nog geen goed verdienmodel.

Kamerbreed klonken er maandag geluiden om de kunstwereld op de een of andere manier tegemoet te komen. Voor aanvang van het debat protesteerden tientallen kunstenaars bij de ingang van de Tweede Kamer. De betogers hadden een loper, gemaakt van theateraffiches voor afgelaste voorstellingen, uitgelegd voor de deur van het Kamergebouw op het Plein.

Onder de demonstranten waren topacteurs Anne-Wil Blankers (79) en Hans Croiset (84), allebei nog volop actief. “Ik sta hier niet voor mezelf, want ik heb een rijk gesubsidieerd leven achter de rug. Ik sta hier voor al die zzp’ers”, zei Croiset. Van Engelshoven zei tijdens het debat dat in ieder geval zo snel mogelijk bereikt moet worden dat zzp’er weer aan de slag kunnen. “Gaat dat voor iedereen soelaas bieden, nee.”

Voor zzp’ers zijn algemene steunpakketten en om voor specifieke groepen dan nog extra tegemoetkomingen te regelen, is volgens de minister echter niet mogelijk. “Er zal ook een groep zijn die zich moet omscholen.” Wel wil ze kijken naar de contracten zoals die worden gehanteerd.

Het parlement praat maandag ook over de voorstellen van de Raad voor Cultuur voor wie er de komende vier jaar rechtstreeks subsidie moeten krijgen van het Rijk.