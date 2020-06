HEMA: winkel in Grote Marktstraat beste van Nederland

Greetings from Scheveningen: ansichtkaarten als aandenken aan overlast

De overlast op Scheveningen bracht nachtburgemeester Pat Smith op een ludiek idee: ansichtkaarten met foto’s van overlastgevers. Onder de noemer ‘Greetings from Scheveningen’ verzamelde hij foto’s van lachgasgebruikers, wildplassers en afval op het strand.

“Heb jij ook zo’n onvergetelijke tijd op Scheveningen gehad tijdens je vakantie?!”, schrijft de Scheveninger op zijn Facebookpagina op sarcastische toon. “Bij deze zijn er ‘Greetings from Scheveningen’-ansichtkaarten beschikbaar om je familie te verwittigen van hoe fijn het er was. Binnenkort zijn deze verkrijgbaar bij alle souvenirshops in Scheveningen. De ANWB en VakantieVeilingen zullen deze kaarten ook aanprijzen op hun internetpagina’s.”

Veel Scheveningers zeggen de taferelen helaas te herkennen, zo valt te lezen in de reacties onder het bericht. “Ik vind het echt verschrikkelijk”, zegt de een. Een ander antwoordt: “Jammer dat het allemaal nodig is. Complimenten voor deze actie.” Maar tot dusver is nog niemand van plan om de ansichtkaarten daadwerkelijk op te sturen.