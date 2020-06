Grootste deel ongedocumenteerde daklozen naar Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Het grootste deel van de groep ongedocumenteerde daklozen die werd opgevangen in het Easyhotel vertrekt woensdag naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam. Anderen keren terug in hun eigen netwerk. Het gaat om de groep ongedocumenteerde vluchtelingen die tijdens de lockdown in de hotels op Scheveningen verbleef en na de versoepelingen verhuisde naar het Easyhotel aan de Parkstraat.

Door de versoepelde coronamaatregelen konden de hotels op Scheveningen hun deuren weer open doen en moest er een oplossing komen voor de daklozen die daar verbleven. Een deel kon in het bijgebouw van hotel Andante verblijven en een ander deel ging naar hotel Bella Vista. Zo’n 35 daklozen, ongedocumenteerd en veelal van Oost-Europese afkomst, werd verplaatst naar het Easyhotel waar zij tot 1 juli mochten blijven. In de tijd dat ze daar zaten vonden gesprekken plaats met het daklozenloket.

Het grootste gedeelte, zo’n 18 mensen vertrekt woensdag naar het LVV in Rotterdam waar samen met de Poolse stichting Barka wordt gekeken of zij terug kunnen naar het land van herkomst. Acht mensen keren terug in hun eigen netwerk en drie mensen worden in verband met medische noodzaak opgevangen. De overige zes zijn in beeld bij de hulporganisaties, maar maken geen gebruik van de LVV of de hulp van Barka.

Nog 120 daklozen

Vanaf 1 juli houdt de opvang van daklozen in hotels dus voor een grote groep definitief op. Voor de 120 daklozen die tot 1 september in de hotels op Scheveningen verblijven is er nog altijd geen structurele oplossing. De gemeente is daarvoor nog aan het kijken naar locaties. Het idee van ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis om ze tijdelijk in het coronadorp bij het stadion van ADO Den Haag op te vangen, is daarbij geen optie. Nu er in september weer gevoetbald gaat worden verdwijnt die locatie, al is daarvoor nog geen einddatum.