HEMA: winkel in Grote Marktstraat beste van Nederland

De HEMA-winkel in de Grote Marktstraat in Den Haag is uitverkozen tot beste HEMA van Nederland. Dat heeft het warenhuis zelf bekendgemaakt.

Het afgelopen jaar hebben de winkels punten verzameld door het vervullen van opdrachten. Daarbij werden zij ook verrast met een bezoek van directie en management. Tijdens dit bezoek werden zij beoordeeld op onderdelen als klantvriendelijkheid en winkeluiterlijk. Deze beoordeling in combinatie met de behaalde punten bepaalden de uiteindelijke winnaar.

“Een flagshipstore waarin inspiratie en beleving samenkomen én het HEMA assortiment laat stralen. Het team heeft de focus op optimale verzorging en beschikbaarheid van de winkel, waardoor de klant altijd op één staat. Dit stralen ze elke dag uit”, zegt Phillip Mes, landendirecteur van HEMA Nederland.

Het filiaal in het centrum van Den Haag heeft de prijs gewonnen in de categorie ‘eigen vestigingen’. Er ging ook een prijs naar de beste franchisewinkel van HEMA. Die eer ging naar de HEMA in Zaltbommel.