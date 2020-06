HSP: Sluit Scheveningen op warme dagen af voor gemotoriseerd verkeer

Wat Peter Bos van de Haagse Stadspartij betreft wordt er gekeken of Scheveningen opnieuw deels kan worden afgesloten. Daarmee zou een deel van de overlast voorkomen kunnen worden. Dat gebeurde eerder, in het begin van de coronacrisis, ook al. “Wat mij betreft houden we dat vol. Volgens mij werkte dat heel goed. Het was rustig en er was weinig overlast. Door het weren van het gemotoriseerde verkeer haal je heel veel overlast eruit”, zegt Bos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Niet altijd, maar wel op zomerse dagen.”

Waarom sluiten we Scheveningen Bad en Haven niet af voor gemotoriseerd verkeer op zomerse dagen. In het begin van de coronacrisis kon het en het werkte. pic.twitter.com/TmnCEtyMgw — Peter Bos (@HSPeterBos) June 26, 2020

Bos noemt de huidige overlast van verkeer wat hard rijdt en herrie maakt onacceptabel. “Ik vind het heel vervelend. Daar moeten we wat aan doen. Al jarenlang zien we toenemende overlast op Scheveningen, vooral bij Scheveningen-Bad, door de drukte die ontstaat als het echt heel warm is. Dan trekt iedereen naar de kust. Daar hadden we beter op voorbereid moeten zijn. Ik vind het jammer dat het de spuigaten uitloopt.”

“Het is natuurlijk wel gevolg van het beleid wat we al jaren hebben, dat we van Scheveningen een hele drukke toeristische badplaats willen maken. Alle auto’s worden maar welkom geheten. Dat had gewoon niet moeten gebeuren.” Bos bepleit dat zijn partij liever had gezien dat toeristen aan de randen van de stad werden opgevangen. Het probleem zit niet alleen in het verkeer, maar ook in de mentaliteit van mensen. “Ander deel is dat mensen zich niet goed weten te gedragen. Ik heb begrepen dat het college dinsdag met een actieplan komt om de handhaving te verbeteren op Scheveningen.”

Handhaving is deel van de oplossing zo zegt Bos: “Veel meer handhavers inzetten op drukke momenten op Scheveningen. Zodra het warmer wordt moet er meer handhaving zijn.” Ook de spreiding van badgasten zou volgens Bos goed zijn. “Meestal ga ik naar het Zuiderstrand, daar is het rustiger. Ik zou iedereen aanraden ook rustigere plekken te bezoeken. Er zijn heel veel andere plekken waar je ook van zee en strand kunt genieten.”

Luister hier naar het gesprek met Peter Bos op Den Haag FM.