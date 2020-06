Greetings from Scheveningen: ansichtkaarten als aandenken aan overlast

Onduidelijkheid blijft rond dood Orlando Boldewijn

Ook op de eerste zittingsdag in de strafzaak rond de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn is nog veel onduidelijk gebleven over wat er 18 februari 2018 nu precies is gebeurd. De 29-jarige verdachte Roy B. uit Wernhout trok maandag bij de rechtbank in Den Haag soms zelfs delen van zijn eerder afgelegde verklaringen in.

Bij de politie had hij gezegd dat hij Boldewijn in het water had zien liggen, nu zei hij alleen zeker te weten dat hij die nacht “wel iets heeft gehoord of heeft gezien”. Dat hij niet 112 had gebeld, kwam omdat hij in paniek was. Een ding wist B. wel zeker: “Ik heb die jongen niks aangedaan. Helemaal niks.”

B., die mishandeling met de dood ten gevolge of dood door schuld ten laste is gelegd, had die avond een date met Boldewijn. Na een anonieme tip werd diens lichaam op 26 februari 2018 in het water, op 16 meter van het woonbootje van B. in de Haagse wijk Ypenburg, gevonden.

B., die tijdens de zitting wisselende verklaringen aflegde, hield vol dat hij Boldewijn met zijn bootje weer op de kant had gezet zodat die de laatste tram naar huis kon nemen. Hij kon niet verklaren waarom de jongen in de buurt rond was blijven lopen, iets wat door verschillende camera’s en getuigen is waargenomen: “Tot op de dag van vandaag denk ik dat die jongen het water in gejaagd is of zo. Ik denk nog steeds dat ik erin ben geluisd. Ik zet hem af en opeens ligt hij in het water.”

Dat hij ook de dagen daarna de politie niets heeft verteld over wat hij die nacht heeft gehoord, kwam volgens B. een vriend hem had geadviseerd “stil te blijven zitten” en omdat zijn ouders niet mochten weten van zijn seksdates met jongens. Donderdag gaat de zaak verder met het requisitoir van de officier van justitie.