Partij voor de Toekomst met Groep Otten: “Grote sprong vooruit”

Bij de Haagse afdeling van de Partij voor de Toekomst wordt positief gereageerd op de aangekondigde samenwerking tussen Henk Krol (Partij voor de Toekomst) en Henk Otten (Groep Otten). “Ik zie het als een grote sprong vooruit. We waren al vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En nu dus ook in de Eerste Kamer en zelfs het Europees Parlement. Dat houdt in dat onze voorstellen veel meer kans van slagen hebben”, zegt fractievertegenwoordiger Rosa Molenaar van de Haagse afdeling van de Partij voor de Toekomst (PvdT). Den Haag is een van de weinige lokale afdelingen van de nieuwe partij van Krol. “We worden betrokken bij het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma, dat gaan we deze zomer schrijven”, zegt ze in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Molenaar omschrijft de nieuwe partij als een club met een groot sociaal hart. “We komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Ook bij 50PLUS hadden we al standpunten over dierenwelzijn, namelijk het verbieden van megastallen. De overeenkomsten zijn groter dan je in eerste instantie zou denken.” Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen stelt Molenaar dat een zetel of tien goed mogelijk zijn, Krol behaalde dat aantal bij 50PLUS eerder al in een peiling. “Dat is voor ons, voor de nieuwe partij, ook heel goed mogelijk. Daar gaan we van uit.”

De nieuwe partij is nu een bonte verzameling van ex-leden van 50PLUS, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie, maar er is geen sprake van een club zetelrovers, stelt Molenaar. “Henk Krol kan je heel moeilijk een zetelrover noemen. Hij heeft zelf drie zetels alleen al binnengehaald (bij de vorige verkiezingen, red.), dus die term is echt niet aan de orde.”

De partijen hebben vooral veel overeenkomsten vindt Molenaar: “Veel mensen zien het als een probleem en zien het als een verrassing. Maar de overeenkomsten zijn gewoon echt heel groot. We gaan voor duurzaam ondernemen, maar dan wel met gezond verstand. Zo zijn we bijvoorbeeld tegen biomassacentrales. Als je het woord milieu hoort. Dan denken mensen dat is groen en links. Maar bij de PvdT zijn we het er over een dat het groener moet, maar wel met gezond verstand. Een ander voorbeeld: we gaan voor een betrouwbare rechtstaat. Met genoeg rechters en agenten. Dat wordt dan weer vaak rechts genoemd”, zo stelt Molenaar.

“Het lijkt wel of justitie soms haar blinddoek is kwijtgeraakt. Wij willen gewoon dat er niet meer met twee maten wordt gemeten. Dat mensen begrijpen waar een straf voor is en hoe hoog die is.” Daarmee doelt Molenaar op het toestaan van een demonstratie van Black Lives Matter en het verbieden van anti-coronademonstraties. Die werd tweemaal door waarnemend burgemeester Johan Remkes verboden in verband met de veiligheid en de volksgezondheid, een rechter bekrachtigde dat tweemaal. “Als je ziet met de demonstraties, soms mag het wel en soms niet. En mensen begrijpen dat vaak niet. Dat moet gewoon helder zijn. Dat alles op dezelfde manier wordt beoordeeld. En daar schort het echt aan.” Een betere uitleg van het waarom is wat ze daarin voor staat. “Dat moet beter gecommuniceerd worden, dan kom je er wel uit. Wij als partij staan ervoor dat de rechtstaat helder is en niet krom is. We gaan als politiek niet over een rechtelijke uitspraak.”

Luister hier naar het gesprek met Rosa Molenaar op Den Haag FM.