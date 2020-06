Bewoners Transvaal over afval actieplan: “Het is dweilen met de kraan open”

Protest van acteurs bij Kamerdebat over cultuur

Meer in

Tientallen kunstenaars demonstreren bij de ingang van de Tweede Kamer. Die praat maandag met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over het kunstbeleid in de komende vier jaar. De betogers hebben een loper, gemaakt van theateraffiches, uitgelegd voor de deur van het Kamergebouw op het Plein.

Onder de demonstranten is de 84-jarige acteur Hans Croiset, tweevoudig winnaar van de prestigieuze toneelprijs Louis d’Or. “Ik sta hier niet voor mezelf, want ik heb een rijk gesubsidieerd leven achter de rug. Ik sta hier voor al die zzp’ers”, zegt Croiset. Hij pleit voor een cao voor alle toneelspelers. Actrice Anne-Wil Blankers (79) zegt dat de kunstwereld de komende tijd 1,5 miljard euro nodig heeft.

Het kabinet heeft van 2021 tot en met 2024 bijna 200 miljoen per jaar te vergeven voor de basisinfrastructuur ofwel BIS. De Raad voor Cultuur wil meer instellingen met een vernieuwend aanbod de kans geven, soms ten koste van gevestigde en gewaardeerde instellingen, zoals het Scapino Ballet in Rotterdam. Dat dit bijna 75-jarige gezelschap in het bestel moet sneuvelen, veroorzaakte al veel commotie. De Raad sprong verder speciaal op de bres voor organisaties buiten de Randstad en, onder meer, de terreinen popmuziek, musical, e-culture, regionale musea en design.

De cultuurwereld heeft lang de deuren moeten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zalen mogen slechts beperkt weer publiek ontvangen. In verband met de coronacrisis praat de Kamer maandag ook over aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten ’92 vorige week weten.