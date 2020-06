Vrouwenprotest tegen overlast Scheveningen

Op sociale media worden vrouwen opgeroepen om bijeen te komen als protest tegen de overlast op Scheveningen. Het vrouwenprotest is op vrijdag 3 juli om 20.00 uur bij het standbeeld van de Scheveningse Vissersvrouw.

Volgens initiatiefneemster Bianca Scholten voelen veel vrouwen zich niet meer veilig op Scheveningen, omdat ze worden lastiggevallen door groepen jongvolwassen mannen. Ze hoopt dat de gemeente en de politie “de zaak serieus en consequent gaan aanpakken”. De initiator stelt: “De tijd van klagen is voorbij, het is nu de tijd van doen!” Bij eventueel slecht weer wordt de protestactie verplaatst naar een later moment.

Afgelopen weekend zijn al meer politieagenten ingezet om de overlast rondom de boulevard op Scheveningen de kop in te drukken. Het stadsbestuur werkt nog aan een actieplan om de overlast van racende auto’s, scheurende motoren en vervelende groepen aan te pakken, zei stadsdeelwethouder Boudewijn Revis (VVD) zaterdag in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De afgelopen weken klaagden omwonenden en de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos over de geluidsoverlast van auto’s en motoren die met 130 kilometer per uur door Scheveningen racen. Vooral de Visafslagweg, Scheveningen-Haven, Westduinweg en Statenlaan werden omgedoopt tot racebanen. Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) kondigde eerder deze maand “lawaaiflitsers” aan om een einde te maken aan de straatraces. Daarnaast worden bewoners en bezoekers van de badplaats lastiggevallen door vervelende groepen, die in veel gevallen onder invloed van alcohol en/of drugs zijn. Onlangs werd ook een man in elkaar geslagen die kritiek had op het asociale en gevaarlijke rijgedrag van een automobilist.