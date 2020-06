‘Winkelcentrum, Hofbad en het groen in Leidschenveen-Ypenburg zijn bezoek Jan van Zanen waard’

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente’ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, Niels Hunck treedt op als vertegenwoordiger van Leidschenveen-Ypenburg.

“We hebben het imago een beetje ingeslapen te zijn. En dat snap ik. Dan zou ik zeggen: Goh, laten we kijken of we het voor de ondernemers fijner en makkelijker kunnen maken om wat meer te laten zien”, zegt Hunck in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik kan hem aanraden om het mooie groen wat wij in onze wijken hebben te komen bezoeken.” Ook het winkelcentrum van Leidschenveen is een bezoek van Van Zanen waard: “Dat is waar heel veel ondernemers lokaal zitten. En die kunnen zeker in deze tijd wel een steuntje in de rug gebruiken en waar je juist ook de verhalen van de wijk hoort.”

“In Ypenburg heb je ook een heel mooi zwembad; het Hofbad. Dat is waar heel veel gebeurd. Waar heel veel in de wijk gebeurt en waar veel kinderen komen”, vervolgt Hunck. Het Haagse Hofbad is in de afgelopen jaren geen onbesproken plek geweest, in 2017 kwam het bad naar voren als de plek met de meeste overlastplegers. “Zoals met alles is het zo dat er zaken gebeuren die ongewenst zijn en die we niet willen. Maar laten we wel wezen, dit is een stadsdeel met heel veel gezinnen die hun leven willen leven. Dat Hofbad speelt daar een grote rol in. Dat dan een kleine groep herrieschoppers het voor zoveel mensen verpest is ongelofelijk zonde. Als je daar even overheen kijkt gebeurt er ook een hele hoop moois. Ik denk dat de mensen die er dagdagelijks mee bezig zijn zich heel erg inzetten om er een leuke plek voor jongeren, kinderen en ouderen van te maken. Ik denk dat dat zeker een plek is om met mensen in contact te komen. Met gewone, normale mensen die hier wonen en te praten hoe het er hier aan toe gaat. Dan zal Jan een goed beeld krijgen van de verschillende wijken in ons stadsdeel. Die hebben allemaal een eigen karakter.”

Ook mobiliteit in het stadsdeel, wat is ingeklemd tussen de A4 en de A12, mag op de agenda komen. “Als ik aan het hele stadsdeel denk dan gaat het over mobiliteit. Dat is bij ons een van de grotere problemen. Juist omdat er veel verkeer is, veel woon-werkverkeer, loopt dat niet altijd lekker. Je ziet nogal eens filevorming in de wijk.” De bewonersorganisatie Bewonersorganisatie Leidschenveen waar Hunck voorzitter van is pleit ook voor meer aandacht voor openbaar vervoer in het gebied. “Voor Ypenburg zou de ontsluiting van het winkelcentrum een stuk beter kunnen. Daar gebeurt een hoop, maar het zou gezelliger mogen.”

Luisteren naar de inwoners van de stad is een belangrijke eigenschap voor burgemeester Van Zanen, zo stelt Hunck: “Luister naar bewoners, de mensen die samen onze samenleving maken. En wees als overheid betrouwbaar.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Niels Hunck op Den Haag FM.