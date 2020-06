Bibliotheken paraat met informatie over donorregistratie

Mensen die nog vragen hebben over donorregistratie en de nieuwe donorwet die woensdag in werking treedt, kunnen vanaf die dag naar de bibliotheken. Ze kunnen er terecht voor informatie aan de hand waarvan ze kunnen bepalen of ze toestemming geven (en voor welke organen). Van mensen die niets melden, wordt uiteindelijk aangenomen dat ze geen bezwaar hebben.

Alle bibliotheken hebben folders gekregen om uit te delen en personeel kan bijvoorbeeld verwijzen naar websites en helpen bij het invullen van de formulieren, aldus de Koninklijke Bibliotheek (KB). “Met name mensen die het lastig vinden de nieuwe wet te begrijpen of moeite hebben om via de computer of een formulier hun keuze in te vullen, zijn van harte welkom in de bibliotheek.”

Inhoudelijk bemoeien de biebs zich helemaal nergens mee. “Of je orgaandonor wilt worden of juist niet, dat is voor de bibliotheken niet belangrijk”, aldus Lidy Vos, directeur van de nauw betrokken Bibliotheek Rivierenland. Het inzetten van de bibliotheken past gewoon bij hun maatschappelijke functie, die breder is dan het aanbieden van boeken.

Tussen september en maart ontvangt iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt maximaal twee keer een brief, met het verzoek om alsnog te beslissen. Maakt hij of zij daarna nog geen keuze, dan wordt aangenomen dat er ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bestaat en komt er daarvan nog een bevestigingsbrief.

Ruim de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder had zich begin dit jaar nog niet geregistreerd in het donorregister, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent. Stephanie Verhagen, projectleider donorregistratie bij de KB: ‘’De verwachting is dan ook dat veel mensen straks vragen hebben over de nieuwe wet, de brief of het invullen van hun keuze.”