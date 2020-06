Felle aanklacht OM tegen ouders Thijs H.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag felle kritiek geuit op de houding en het gedrag van de ouders van drievoudig moordverdachte Thijs H.

H. verbleef ten tijde van de twee moorden op de Brunssummerheide, op 7 mei, in het huis van zijn ouders in Brunssum. Hij verliet het pand om circa 10.15 uur en keerde om 13.30 uur terug, met bloedspatten op zijn kleding en geestelijk verward. Het OM wijst erop dat toen al bekend was dat er twee ernstige misdrijven op de heide hadden plaatsgevonden. Ook was de moord in Den Haag, drie dagen eerder, ruimschoots landelijk nieuws geweest.

Het moet de ouders, meent het OM, “op zijn minst door het hoofd zijn geschoten dat hun zoon er iets mee te maken had”. Zij hebben niets gemeld. “Integendeel”, aldus de officier van justitie, “ze wassen zijn kleding en het mes”.

Het OM wees er ook op dat H.’s ouders naar Den Haag zijn gereden, op het moment dat H. in ggz-instelling Mondriaan was opgenomen, en daar zijn studio hebben opgeruimd. “Een vreemde actie”, aldus het OM. De ouders namen een vuilniszak mee naar Limburg. In de studio had nog geen onderzoek door forensisch specialisten plaatsgevonden. Volgens het OM hebben de ouders met het opruimen “het sporenbeeld verstoord”.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.