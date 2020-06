Fors meer politie, handhavers en beveiligingsteams tegen overlast Scheveningen

Om de overlast op Scheveningen de kop in te drukken, zet de gemeente Den Haag fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers in. Het gaat onder andere om negentien agenten, twaalf bikers en drie tot vier beveiligingsteams. Dat staat in het actieplan van de gemeente Den Haag dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Aan de vooravond van een zomerperiode waarin veel mensen thuis zullen zijn en het aantal bezoekers uit buurlanden juist zal toenemen, kondigt de gemeente extra maatregelen af om asociaal gedrag langs de kust en haven van Scheveningen aan te pakken. “Het strand en de boulevard staan voor rust en voor gezelligheid. Omwonenden, strandtenthouders en bezoekers moeten zich daar veilig en op hun gemak kunnen voelen, voor asociaal gedrag is daar geen plek”, zegt stadsdeelwethouder Boudewijn Revis (VVD). “Stennisschoppers lappen keer op keer de regels aan hun laars. De capaciteit van politie en handhaving is daarom fors opgeschroefd. De rust op Scheveningen moet weer terugkeren”, vervolgt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA).

De inzet van politie en de gemeentelijke handhavingsorganisatie wordt fors vergroot. Zo zet de politie twee wijkagenten en negentien agenten gericht in op de overlast rond boulevard en haven. Om straatraces tegen te gaan, wordt een speciaal team ingezet met expertise op dit gebied. Ook wordt de bereden politie ingezet. Bij de Landelijke Eenheid zijn koppels paarden aangevraagd.

Naast de standaardinzet van het handhavingsteam Scheveningen, wordt het volledige bike-team (twaalf bikers) extra ingezet om te handhaven. Daarnaast worden voor minimaal zes maanden zes extra boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) bij gespecialiseerde boa-uitzendbureaus ingehuurd. Mocht het nodig zijn, wordt er ook gekeken of elders in de stad nog meer handhavers kunnen worden vrijgespeeld.

Verder worden in samenwerking met politie en ondernemers zogeheten Sus-teams (particuliere beveiligingsteams) opgezet. Zij kunnen in een vroeg stadium overlast signaleren en tegengaan. In de weekenden zal het Sus-team met drie tot vier teams lopen over de hele kuststrook vanaf het Noordelijk Havenhoofd tot aan het Zwarte Pad. Doordeweeks, afhankelijk van het weer, zal het Sus-team met twee à drie teams lopen. Politie en gemeente stemmen wekelijks hun acties en de inzet van personeel af.

“De overlast op de boulevard en rond de haven wordt door kleine groepen jongeren veroorzaakt. Bewoners voelen zich machteloos. Het gebruik van alcohol, lachgas en drugs wordt dagelijks geconstateerd. Er geldt daarom een alcoholverbod waarop wordt gehandhaafd”, schrijft de gemeente. Het stadsbestuur stelt voor om ook een blowverbod aan de kuststrook in te stellen. Daarnaast ligt een voorstel klaar om het venten van lachgas te verbieden.

Tot diep in de nacht rijden auto’s, motoren en brommers continu rondjes door Scheveningen, zo weten bewoners. Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) wil dit ook aanpakken. “Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties en hevige geluidsoverlast. In overleg met de hulpdiensten wordt onderzocht om tijdelijk op de Visserhavenweg evenementendrempels aan te brengen om de snelheid te beperken.” De politie voert bovendien lasercontroles uit en legt rijverboden op bij lachgasgebruik. Van Asten pleitte eerder voor een proef in Den Haag met “lawaaiflitsers”, dat zijn flitsapparaten die auto’s registreren die met veel lawaai en hoge snelheid door een straat rijden.

Verder wijst de gemeente erop dat zwemmen in de haven van Scheveningen verboden is. Voor strafbare feiten worden de jongeren aangehouden en ook de ouders betrokken. “Indien die overlast niet stopt, behoort een gebiedsverbod tot de mogelijkheden”, aldus de gemeente.