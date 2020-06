Gemeenteraad Utrecht zwaait Van Zanen uit

De gemeenteraad van Utrecht neemt dinsdagmiddag in een buitengewone raadsvergadering afscheid van burgemeester Jan van Zanen. Het afscheid is niet in de raadszaal, maar er is uitgeweken naar de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Hier kunnen meer mensen de bijeenkomst op anderhalve meter afstand van elkaar bijwonen.

Tijdens het afscheid spreken verscheidene mensen de burgemeester toe. Dit zijn onder anderen commissaris van de koning Hans Oosters, nestor Peter van Corler van de gemeenteraad en de voorzitter Koos Janssen (burgemeester van Zeist) van de burgemeesterskring Utrecht.

Ook luiden op het einde van de vergadering de klokken van de Dom Van Zanen uit. De burgemeester is beschermheer van het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Van Zanen vertrekt naar Den Haag. Peter den Oudsten neemt vanaf 1 juli zijn taken tijdelijk waar. Utrecht hoopt aan het einde van het jaar een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen.

De inwoners van de stad mochten meedenken over de nieuwe kandidaat. Zij konden hun ideeën indienen bij de gemeenteraad. Die stelt op 16 juli de profielschets voor een nieuwe burgemeester vast.