Hart voor Den Haag en VVD: stop de beeldenstorm

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de VVD trekken samen op tegen het bekladden van standbeelden. Zo werd het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver werd vorige week beklad door activisten. ‘Fuck VOC’ werd erop gespoten, meldde Den Haag FM. Op meer plekken in Nederland en de rest van de wereld worden standbeelden beklad of zelfs neergehaald.

“Het is goed als de gemeenteraad zicht uitspreekt tegen deze beeldenstorm”, vindt Hart voor Den Haag-raadslid Arjen Dubbelaar. “Wij doen dat in elk geval wel, want we leven in een beschaafd land. Racisme moet je aanpakken met oplossingen. Het bekladden of vernielen van standbeelden is onacceptabel en hiervoor geen enkele oplossing. Van andermans eigendom blijf je af.” VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf vult aan: “Er is nooit een rechtvaardiging om dingen te vernielen. Er zijn in onze samenleving genoeg manieren om op een normale manier je mening te uiten.”

Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond zullen de raadsleden Dubbelaar en De Graaf een motie indienen waarmee de gemeenteraad in Den Haag zich kan uitspreken tegen het vandalisme van standbeelden.