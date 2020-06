“Loosduinen is een gezellige gemeenschap en een prachtige plek om te wonen”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente’ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, Hans Klok treedt op als vertegenwoordiger van Loosduinen.

De Peenbuiker woont zelf al 54 jaar in Loosduinen en hij gaat nooit meer weg uit zijn stadsdeel. “Loosduinen is echt een gezellige gemeenschap, vooral de oudere generatie groet elkaar nog. Er heerst nog een echt dorpsgevoel, daar moet je zuinig op zijn”, zegt Klok in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Vroeger was het een zelfstandige gemeente, Den Haag heeft ons opgeslokt.”

Ondanks die opslokking kijkt Klok met veel vreugde naar het bij Den Haag horende stadsdeel: “We hebben nog veel groen met Ockenburgh en het gerestaureerde landhuis, maar ook is er Kijkduin waar ze veel mooie plannen voor hebben. We hebben ook een stukje Meer en Bos. De natuur is aan het terugkomen in Loosduinen. Af en toe als ik buiten loop zie ik zelfs een vos lopen. Het is een prachtige plek om te wonen.”

Klok roemt de historie van Loosduinen en weet precies waar Van Zanen langs moet gaan. “Natuurlijk de molen van Loosduinen. De Korenaer is volgend jaar 300 jaar oud. De enige draaiende molen van Den Haag. Dat moet gelijk naar boven komen, want Loosduinen heeft een stukje historie. Ook met de Abdijkerk, het oudste gebouw van Den Haag. Hier in Loosduinen zijn we er hartstikke trots op”, zegt Klok.

“Als hij hierheen komt dan krijgt hij een rondleiding van mij. Hij kan meteen ’s avonds beginnen. Als hij even langs de tegels rijdt en zijn telefoon meeneemt, binnen een uurtje heeft ie de historie bij elkaar gescand. Dat hoeft hij niet te doen in zijn nette pak, maar dan kan hij in zijn zomerse broek langsfietsen en dan heeft ie Loosduinen zo onder de duim.”

Om die geschiedenis levend te houden zou er nog wel wat geld richting Loosduinen mogen komen. “We kunnen altijd nog wel subsidie gebruiken om dingen op te knappen en projecten te starten, zoals een stukje historie ook de jeugd bij te brengen.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Hans Klok op Den Haag FM.