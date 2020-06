Meer dan de helft van Haagse ondernemers stort dubbele coronasteun terug

Meer dan de helft van de ondernemers die van de gemeente Den Haag per ongeluk dubbele coronasteun kregen, beloven dit bedrag in één keer terug te storten. De gemeente heeft die toezegging gekregen van 100 van de 192 ondernemers, schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) dinsdag aan de gemeenteraad.

Precies twee weken geleden maakte de gemeente in 2.036 gevallen geld over. Het ging om resterende bedragen aan ondernemers die een beroep hadden gedaan op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Maar daarna zijn er voorschotten uitgekeerd, waardoor er in 192 gevallen sprake is geweest van een dubbele betaling. “Wij betreuren dit zeer”, luidde de verklaring van de gemeente. In totaal gaat het om een maximaal terug te vorderen bedrag van 285.037 euro.

In de Haagse gemeenteraad waren verschillende partijen geschrokken van de “dure fout” van de gemeente. Maar of deze vergissing de gemeente daadwerkelijk geld gaat kosten, valt nog te bezien. Naast de 100 ondernemers die het bedrag terugstorten, is met 30 ondernemers afgesproken dat het te veel betaalde bedrag zal worden verrekend met de uitkering van de tweede Tozo-regeling. Verder is met 16 ondernemers een betalingsregeling afgesproken, zodat zij het bedrag in termijn kunnen terugstorten.

De gemeente laat weten nog niet alle ondernemers te hebben gesproken om de rest van het geld terug te krijgen.