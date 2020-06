Nog geen slavernijmonument tijdens Keti Koti

Woensdag 1 juli is het 157 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Dat wordt gevierd onder de naam Keti Koti, maar hoewel de wens er is, zal dat dit jaar nog niet gebeuren bij een Haags slavernijmonument.

‘Jammer’ vindt PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. Samen met een meerderheid van de gemeenteraad pleitte zij voor een slavernijmonument. Na onderzoek naar voldoende draagvlak beloofde het stadsbestuur dat het slavernijmonument er in Den Haag zou komen. De komst van de gedenkplaats heeft echter vertraging opgelopen door de coronacrisis liet wethouder Bert van Alphen vorige week weten.

“We moeten nu weer naar een livestream uit Amsterdam kijken. Mensen moeten gewoon een fysieke plek hebben waar ze dit kunnen herdenken”, zegt Tseggai. Samen met zeven andere politieke partijen gaat ze daarom op Keti Koti een initiatiefvoorstel indienen hoe Den Haag beter om kan gaan met het koloniale verleden. “Je kan ook excuses maken of educatieve programma’s inzetten om kinderen te laten zien hoe de geschiedenis zich hier heeft afgespeeld”, aldus Tseggai.