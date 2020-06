OM: Thijs H. is ‘verminderd toerekeningsvatbaar’

Het Openbaar Ministerie meent dat Thijs H., verdacht van drievoudige moord, “verminderd toerekeningsvatbaar” is en niet “volledig ontoerekeningsvatbaar”, zoals het Pieter Baan Centrum heeft geconcludeerd. Het onderzoek naar de psyche van H. in het PBC, de observatiekliniek van justitie, is “gemankeerd” geweest. Bevindingen van andere gedragskundigen, die H. eerder sprak, zijn ten onrechte genegeerd.

Dat betoogde de officier van justitie dinsdag in het requisitoir in de strafzaak tegen H. (28), voor de rechtbank in Maastricht. Het PBC heeft volgens justitie te zwaar geleund op het verhaal van H. zelf en dat van zijn naasten. Daarnaast beschikten de onderzoekers niet over alle relevante informatie. Daardoor is een incompleet beeld ontstaan, dat het PBC in een rapport heeft beschreven. Het PBC heeft geadviseerd H. tbs met dwangverpleging op te leggen.

Dat H. gebrand is op een dergelijk advies, ligt volgens het OM voor de hand. “Alleen met volledige ontoerekeningsvatbaarheid heeft H. de kans binnen afzienbare tijd weer buiten te komen”, aldus het OM. “En dat weet hij zelf ook.” Justitie meent dat H. berekenend te werk is gegaan en dat hij het afleggen van zijn telkens wisselende en aangepaste verklaringen er een strategie op na heeft gehouden.

H. heeft bekend dat hij in mei vorig jaar in Den Haag en op de Brunssummerheide drie mensen heeft doodgestoken. Het OM plaatste in een urenlang betoog tal van vraagtekens bij de vaak wisselende verklaringen die H. heeft afgelegd en wees erop dat hij veelvuldig heeft gelogen.

Volgens het PBC was H. ten tijde van de moorden “ernstig psychotisch ontregeld”. Volgens Het OM hebben andere behandelaars van H. die ontregeling niet vastgesteld.