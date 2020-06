Poëzie in tijden van corona

Beluister hier de achtste podcast van Het Woordenrijk waarin voorgedragen poëzie en oorspronkelijke muziek elkaar afwisselen inclusief dit prachtige gedicht van Alexander Franken over de stilte in de stad:

Luw

Ik mistte jullie ook

rond de schildpadden

bij de regenfietser

op de beestenspulbankjes

voorbij sinti en roma

onder Van Speijk

in de hoek van de helden

onder Bilderdijk door

voor de minibiebs

tegenover Mandela

en rond die abstracte aluminium buizen op dat podium ervoor

Aldus de Haagse dichter Alexander Franken in zijn bijdrage voor deze Woordenrijk. Verder hoor je poëzie van Paulina Vanderbilt, Geraldina Metselaar (over de nieuwe canon), Marike Verheul (over haar ontmoeting met de president). Adrienne van de Nieuwegiessen leest gedichten van Marianne van Velzen en Bette Westera (over conona) en Ricco van Nierop leest werk van Hans Sleutelaar en van Harry Zevenbergen. Muziek is er van Anne-Tjerk Mante, Kristel Snellen en composities van Maarten Willems uitgevoerd door oa Michael van Leeuwen, Fred Piek, Riny Raijmakers en Frenk van Meeteren.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.