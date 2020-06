“Loosduinen is een gezellige gemeenschap en een prachtige plek om te wonen”

Politie-inval in Ypenburg, onderzoek naar onbekende stof

In een appartementencomplex aan de Windjammersingel in de Haagse wijk Ypenburg zijn dinsdagochtend bij een politie-inval stoffen ontdekt, waarvan gedacht werd dat ze mogelijk gevaarlijk waren. Inmiddels heeft de politie laten weten dat dat niet het geval was, meldt mediapartner Omroep West.

Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar Den Haag om onderzoek te doen. Ook werd de omgeving van het gebouw afgezet. De politie heeft de stof inmiddels afgevoerd en de omgeving is weer vrijgegeven. Om wat voor stof het ging, is niet bekend.