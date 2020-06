Soestdijkseplein op de schop: veiliger voor fietsers en meer groen

Het Soestdijkseplein krijgt een nieuwe inrichting. Dit maakt het verkeersplein veiliger voor fietsers en voetgangers, terwijl gemotoriseerd verkeer kan blijven doorrijden. Op de rotonde komen er minder afritten. Ook wordt een deel van de riolering op het plein vervangen. Er komt nieuwe LED-verlichting en het plein wordt groener. De werkzaamheden beginnen op 6 juli.

“Een groener plein is gunstig voor de gezondheid van mensen. Het is koeler en water blijft langer in de grond opgeslagen, wat goed is voor het groen. Meer groen is ook goed voor dieren. Alles bij elkaar wordt het plein zo meer ‘een poort’ naar de wijk”, meldt de gemeente.

Bewoners en ondernemers konden hun mening geven over de plannen voor het Soestdijkseplein tijdens de inspraakperiode in het najaar van 2019. De gemeente heeft, waar het mogelijk was, rekening gehouden met de reacties. Dit is er veranderd aan het plan: er zouden 15 parkeerplaatsen weg gaan, dit worden er 9; fietsers krijgen meer ruimte op de brug richting Zuiderpark; fietsers krijgen meer ruimte op de Soestdijksekade richting Vreeswijkstraat en het looppad op de Soestdijksekade (oostkant) is verbeterd.

Al het werk wordt gedaan in 8 weken tijd, van maandag 6 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Door het Soestdijkseplein helemaal af te sluiten, is het werk eerder klaar.

De routes voor de HTM-buslijnen 25, 26 en 27 moeten door de werkzaamheden aan het Soestdijkseplein omrijden via het Veluweplein. Tijdens de werkzaamheden vervallen de bushaltes aan de Schaarsbergenstraat. Er komen 4 tijdelijke bushaltes: tijdelijke haltes bij de Vreeswijkstraat 25 (aan beide zijden) en tijdelijke haltes bij Kempstraat 201 en 254.