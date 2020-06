‘Thijs H. wilde weten hoe het is om iemand aan een mes te rijgen’

Een onlangs opgedoken getuige heeft in de zaak tegen vermoedelijk drievoudig moordenaar Thijs H. verklaard dat hij H. in oktober 2018 in een café in Den Haag is tegengekomen. H. zou zich hebben voorgesteld en onder meer hebben gezegd dat hij “wel eens wilde weten hoe het was om iemand aan een mes te rijgen.”

H. (28) zegt dat hij het café niet kent en dat hij daar nooit is geweest. Het Openbaar Ministerie vatte de verklaring van de getuige dinsdag kort samen, voorafgaand aan het requisitoir. In dat betoog, dat circa drie uur zal duren, formuleert het OM de eis tegen H.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. H. had een studentenkamer in Den Haag. Ten tijde van de moorden in Limburg verbleef hij in het huis van zijn ouders in Brunssum. De slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum beschouwen de verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben de rechtbank geadviseerd tbs met dwangverpleging op te leggen. H. zou psychotisch zijn geweest toen hij de moorden pleegde.