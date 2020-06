Tot 5000 euro compensatie voor grote vuurwerkvoorraden

Vuurwerkhandelaren met grote restvoorraden kunnen hiervoor een vergoeding krijgen van maximaal 5000 euro als het hiervoor uitgetrokken budget dat toelaat. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

De compensatieregeling is op aandringen van de Kamer in het leven geroepen omdat bij de aanstaande jaarwisseling een verbod op bepaalde soorten knallers en vuurpijlen geldt. Voor kleinere voorraden is zeker 1500 euro beschikbaar, maakte Van Veldhoven vorige maand al bekend. Afhankelijk van de inkoopwaarde van de partij vuurwerk, kunnen handelaren voor een hoger bedrag compensatie aanvragen tot 5000. In hoeverre die wordt toegekend, hangt af van de hoeveelheid aanvragen en hoeveel geld er over blijft.

Groothandelaren komen in principe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, omdat zij hun veelal grote voorraden vuurwerk kunnen verkopen aan handelaren in landen waar geen verbod geldt. Als groothandelaren kleinere winkeliers helpen met het vervoeren van vuurwerk, kunnen zij wel een vergoeding krijgen.

De hoogte hiervan hangt af van het aantal kleine concurrenten dat de groothandelaar helpt. Als hij bij 25 winkeliers voorraden ophaalt, komt de handelaar in aanmerking voor 10.000 euro subsidie. Het maximum van 50.000 euro subsidie krijgen groothandelaren wanneer ze 200 kleinere spelers uit de brand helpen.

In totaal is een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken.