Van Zanen: dit jochie gaat nu echt weg

Meer in

“Dit jochie gaat nu echt weg.” Met deze woorden nam Jan van Zanen dinsdagmiddag afscheid als burgemeester van Utrecht. Hij legde op het einde van de buitengewone raadsvergadering zijn ambtsketting neer. Woensdag wordt hij geïnstalleerd in Den Haag.

Van Zanen ontving uit handen van loco-burgemeester Lot van Hooijdonk een gouden medaille van de stad met de inscriptie: burgervader van alle Utrechters en voor altijd jochie van de Domstad. Van Zanen werd tijdens de bijeenkomst bewierookt. Hij stond volgens Van Hooijdonk “boven de partijen en tussen de mensen”. “Jij kunt mensen verbinden als geen ander. Veel mensen hebben echt het gevoel dat zij je kennen.” Om deze kwaliteit wordt hij alom geprezen.

“Ik hoop dat jouw warmte het ijspaleis in Den Haag doet ontdooien”, zei commissaris van de Koning Hans Oosters. “Den Haag hengelt een grote vis binnen. Jij hebt in dit ambt je roeping gevonden.” Hij noemt Van Zanen een zwaargewicht die het vak als burgemeester in de finesses beheerst en een rolmodel voor andere burgemeesters.

Ook zijn duidelijkheid, toewijding, goede voorbereidingen en dat hij tot op detailniveau op de hoogte is, wordt geroemd. Oosters: “Jij bent iemand die het verschil kan maken.”

Van Zanen zelf gaf aan het een eer te hebben gevonden om de stad en alle inwoners te kunnen dienen. “Het was onvergetelijk. Ik ben supertrots. Ik kom graag nog eens langs.”

Hij geeft met “weemoed” het stokje door aan Peter den Oudsten die hem tijdelijk opvolgt. Later dit jaar krijgt de stad een nieuwe burgemeester. “Ik maak een diepe buiging naar alle 350.000 Utrechters. Dank voor alle betrokkenheid, steun en de eerlijke en ongezouten kritiek. Let goed op elkaar.”