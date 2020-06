Vreugdevuren Escamp en Laak werken samen met Hofstad Festivals om een vergunning te krijgen

De kans is groot dat er dit jaar weer vreugdevuren zijn op het strand bij Scheveningen en Duindorp en in Escamp en Laakkwartier. De organisatoren van Scheveningen en Duindorp hebben inmiddels hun plannen ingediend. De organisaties van de vreugdevuren de Purmerendstraat in Escamp en Paets van Troostwijkstraat in Laak werken samen. Zij worden met de organisatie en vergunningsaanvraag bijgestaan door Hofstad Festivals. Zij hopen door het inschakelen van een professionele evenementenorganisatie alles netjes volgens de eisen van de gemeente snel te kunnen indienen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes had beloofd om voor zijn vertrek op 1 juli, het proces van het vergunningstraject te hebben doorlopen. Door de coronacrisis is dat niet gelukt, maar in een brief aan de gemeenteraad schrijft Remkes dat hij positief is gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen. Op ‘bestuurlijk en ambtelijk niveau’ zouden ‘constructieve gesprekken’ hebben plaatsgevonden met de beoogd organisatoren van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, Laakkwartier en Escamp.

Timo Bosman van Hofstad Festivals legt uit wat hij voor Escamp en Laak kan betekenen: “Er worden een hoop eisen gesteld vanuit de gemeente. Wij zijn ook Haags en vinden het belangrijk dat een stukje nostalgie blijft bestaan, vandaar dat we gaan helpen met onder andere planvorming en bemiddeling met de verzekering”. Timo is positief gestemd: “Wat fijn is om te merken is dat de Gemeente er open voor staat. Wij doen heel veel evenementen in Den Haag en hebben veel ervaring. Jullie kennen ons van bijvoorbeeld Den Haag Outdoor. Wij zien niet heel veel struikelblokken en met onze expertise kunnen wij die jongens denk ik goed ondersteunen”.

“Een jaarwisseling zonder Vreugdevuur is geen oud en nieuw”

De brandweer heeft opnieuw een advies gegeven over de brandstapels. De voorwaarden zijn dezelfde als vorig jaar. De afmeting van een vuurstapel in de stad mag maximaal 75 kubieke meter zijn. “Wij hopen natuurlijk dat we iets hoger mogen, maar met de vereiste vijf bij vijf bij drie heb je toch een vuur en dat is het belangrijkste. Het houdt de jongens van de straat en het blijft dan rustig in de wijk. Het gaat om het samenzijn en een gezellig feest met elkaar”, aldus Michel van Vreugdevuur Escamp.

“Ik denk dat negentig procent uit Laak voor een Vreugdevuur is”

Ondanks dat de communicatie beter had gekund is ook Mark van Vreugdevuur Laakkwartier positief gestemd: “Ik had wel betere communicatie verwacht vanuit de Gemeente en had gehoopt op meer samenwerking. We moeten ineens zoveel regelen, maar met de expertise van Timo heb ik er alle vertrouwen in dat het goedkomt”. Zowel Michel als Mark verwachten dat de meeste bewoners uit de buurt voor de vreugdevuren zijn. “Er is vorig jaar een bijeenkomst gehouden met bewoners en de Gemeente toen het vuur officieel niet mocht. Het verbaasde me hoe het in de buurt leefde en dat de mensen waarvan ik dacht die hebben het er niet zo op, er voor ons stonden”, aldus Mark van Vreugdevuur Laak.

Luister hier naar het interview met Hofstad Festivals en Vreugdevuren Escamp en Laak.



Foto: Vreugdevuur Laak 2018