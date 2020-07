Aanvaller Amar Catic verruilt PSV voor ADO Den Haag. De 21-jarige jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina, die werd geboren in Tilburg, heeft bij zijn nieuwe club een contract voor drie jaar ondertekend.

In het voorjaar zegde PSV de verbintenis met Catic op. Hij doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van de Eindhovense club en kwam daarna vooral voor Jong PSV uit. Hij was in het afgelopen seizoen voor de Brabantse hoofdmacht in twee duels in Europees verband actief.

Martin Jol, bij de Haagse eredivisieclub hoofd van het ‘Technisch Hart’, ziet veel potentie bij Catic. “Dit is opnieuw een jonge en ambitieuze speler, die ADO Den Haag sneller en energieker kan maken. Snelheid is namelijk de grootste kracht van Amar. Dat vergroot de mogelijkheden voor onze nieuwe hoofdcoach Aleksandar Rankovic, die ook graag dynamiek en beweeglijkheid in de voorste linie wil hebben”, aldus Jol.