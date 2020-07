Advocaten willen tbs voor Thijs H. en geen cel

De advocaten van drievoudig moordverdachte Thijs H. hebben woensdag voor de rechtbank in Maastricht bepleit dat hun cliënt geen celstraf moet krijgen, maar naar een tbs-kliniek moet worden gestuurd om daar onder dwang te worden verpleegd. Zij willen dat de rechtbank het advies daartoe van het Pieter Baan Centrum (PBC) overneemt. H. was volgens de raadslieden ernstig geestesziek toen hij in mei vorig jaar met veel geweld drie mensen doodstak.

De 28-jarige H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. Volgens het OM zijn de drie slachtoffers “afgeslacht”. Allen werden uit het niets aangevallen en met vele messteken gedood.

Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen H. In tegenstelling tot de advocaten schaart het OM zich niet achter de conclusies van het PBC. Justitie meent dat H. verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Het PBC-onderzoek heeft volgens het OM een incompleet beeld opgeleverd.

De advocaten stellen dat H. leed aan schizofrenie, waaruit psychotische wanen zijn voortgekomen. In reactie daarop zei het OM dat schizofrenie niet de diagnose is geweest van het PBC.

In hun pleidooi beklaagden de advocaten zich erover dat het OM dinsdag in zijn slotbetoog “sneer na sneer” heeft uitgedeeld aan een groot aantal bij de zaak betrokken personen, de ouders van H. voorop. Zij zouden hun zoon vooral de hand boven het hoofd hebben willen houden en bemoeiden zich volgens het OM stevig met de zaak, met als doel H. er zo goed mogelijk vanaf te laten komen. Het ouderpaar is “volledig afgefakkeld”, aldus de raadslieden, en hebben zich niet kunnen verweren.

Dat laatste bestrijdt het OM. “We hadden hen graag vragen willen stellen”, zei de officier van justitie. “Maar geen van de familieleden heeft van die mogelijkheden gebruikgemaakt.”