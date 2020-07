Rutte met Kamer in debat over racisme in Nederland

GroenLinks en D66 willen herdenkingsjaar slavernij in 2023

D66 en GroenLinks willen dat er in 2023 een herdenkingsjaar over slavernij wordt georganiseerd. In dat jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland eindigde. Met tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en in onderwijs en media moet dan extra aandacht komen voor het slavernijverleden van Nederland. Ook zou dan een nationaal museum over het slavernijverleden kunnen worden geopend. Daar zijn nu plannen voor in Amsterdam.

Nederland schafte de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen formeel af op 1 juli 1863. Maar om te voorkomen dat de Nederlandse plantages meteen stil zouden vallen, bleven slaven nog 10 jaar onder ‘bijzonder toezicht’ van de Staat staan om te blijven werken op de plantages. In de praktijk was de slavernij door Nederlanders dus pas in 1873 ten einde, nu 147 jaar geleden.

Bij de vormgeving van het herdenkingsjaar moeten volgens de twee partijen allerlei instellingen en stichtingen zoals NiNsee en The Black Archives worden betrokken. Zij vragen al jaren aandacht voor het Nederlandse koloniale verleden.

Den Haag zou twee monumenten over slavernij en de Nederlandse koloniale geschiedenis moeten krijgen. Eén monument moet het vervoer van slaven van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika en de Cariben herdenken, het andere beeld moet gaan over de Nederlandse rol in het voormalige Nederlands-Indië. Ook moet Den Haag excuses aanbieden voor de rol van de stad in dat verleden. Acht fracties uit de gemeenteraad van Den Haag kwamen deze maand met een gezamenlijk voorstel daarover. Ze willen ook dat Den Haag meer ruimte biedt aan herdenkingen en vieringen van bijvoorbeeld de Molukse onafhankelijkheidsverklaring (25 april) en het einde van de slavernij (Keti Koti op 1 juli).