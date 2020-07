Haagse Markt weer helemaal open op alle reguliere dagen

De Haagse Markt gaat weer open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Dat maakte wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) vandaag bekend. Tot nu toe was de Haagse Markt weliswaar geopend, maar in kleinere vorm. In overleg met de marktkooplieden is besloten dat er weer wordt teruggegaan naar de omvang en het ritme van voor de coronacrisis.

Nu het aanbod van de Haagse Markt weer verder is uitgebreid, blijft het nog steeds een markt met maatregelen om de RIVM-richtlijnen te waarborgen, zoals een verplichte looproute en een controle bij de ingang. Er zijn vier ingangen en vier uitgangen. Zo hoeven bezoekers niet het hele terrein over om hun inkopen te doen. Wethouder Bredemeijer doet de oproep aan alle marktbezoekers om vooral de 1,5 meter afstand te blijven houden.

Hilbert Bredemeijer: “Deze stap is fijn voor buurtbewoners en bezoekers, maar vooral ook voor alle marktkooplieden die zich, zo goed en zo kwaad als het ging, door de afgelopen maanden heen hebben geslagen. Goed dat zij eindelijk weer verder kunnen met doen waar zij goed in zijn: ondernemen.”