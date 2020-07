LIVE: Jan van Zanen begint als burgemeester van Den Haag

Jan van Zanen begint als burgemeester van Den Haag. De VVD’er is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. De buitengewone raadsvergadering waarin Van Zanen de eed aflegt begint om 19.00 uur en is in de hal van het Haagse stadhuis.

