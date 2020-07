Pleidooi advocaat in drievoudige moordzaak Thijs H.

Advocaat Serge Weening houdt woensdag zijn pleidooi in het strafproces tegen Thijs H. voor de rechtbank in Maastricht. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen H., wegens de drie moorden die hij in mei vorig jaar in Den Haag en op de Brunssummerheide zou hebben gepleegd.

De 28-jarige H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. Volgens het OM zijn de drie slachtoffers “afgeslacht”. Allen werden uit het niets aangevallen en met vele messteken gedood.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben geadviseerd H. tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat hij ten tijde van de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. Het OM vindt het onderzoek van het PBC onvolledig en beschouwt H. als verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens justitie leed H. wel aan een stoornis, maar is deze niet doorslaggevend geweest voor zijn uiterst gewelddadige gedrag.

Het OM had felle kritiek op raadsman Weening. Hij zou tegen de regels in met de ouders van H. hebben gesproken, toen deze nog in beperkingen zat. In die fase mag het OM noch een advocaat met anderen over een zaak spreken. Ook zou hij een getuige hebben benaderd die nog niet door de rechtbank was toegelaten. Het OM beraadt zich nog over het indienen van een klacht tegen Weening bij de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor advocaten. Dinsdag liet Weening de aantijgingen van justitie nog onbesproken.