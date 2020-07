Popronde verplaatst naar begin 2021

Het grootste reizende festival van Nederland verplaatst haar traditionele najaarstour naar begin 2021 vanwege coronamaatregelen. Popronde Den Haag vindt plaats op zaterdag 3 april. De reguliere editie van Popronde 2021 gaat onveranderd door in het najaar.

“Met de anderhalve meter afstandsmaatregelen is het niet mogelijk een Popronde te organiseren”, zegt Mischa van den Ouweland, artistiek leider van het festival. “In een poppodium of theater is het nog mogelijk om op afstand met dertig, veertig of zelfs honderd man naar een band te kijken, maar Popronde vindt vaak plaats in kroegen, kledingwinkels of kapperszaken, locaties die veel minder publiek kunnen verwelkomen als er anderhalve meter afstand moet worden bewaard. Voor zowel artiest als locatie is dat geen wenselijke situatie.”

Popronde Den Haag vindt dus plaats op zaterdag 3 april 2021 in plaats van op 21 november 2020. Aan het concept verandert niets, het programma van Popronde Den Haag wordt 5 weken voor aanvang bekendgemaakt. Duidelijk is dat de meest talentvolle acts van het moment naar de stad komen en zo in de voetsporen treden van onder andere Kensington, My baby, De Staat en WIES die in het verleden op Popronde Den Haag stonden, voor ze doorbraken bij het grote publiek.