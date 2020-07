Rutte met Kamer in debat over racisme in Nederland

De Tweede Kamer gaat woensdag, in de laatste week voor de zomerstop van het parlement, in gesprek met premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus over racisme. De maatschappelijke discussie over racisme naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is ook in Nederland opgelaaid, met tal van demonstraties tegen discriminatie tot gevolg. Floyd kwam om het leven door politiegeweld.

Eerder erkende Rutte al dat racisme en discriminatie ook in Nederland een “systemisch probleem” is. Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher moet het bestrijden van racisme een taak van de premier zijn. Zijn partij kreeg dan ook een ruime meerderheid van de Kamer achter het voorstel om hierover snel met het kabinet in gesprek te gaan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het racismedebat oplaait in politiek Den Haag. Racistische incidenten in het betaald voetbal zorgden er eind vorig jaar ook al eens voor dat Rutte voor het wekelijkse vragenuurtje naar de Kamer moest komen. De afgelopen tijd ging Rutte in gesprek met antiracistische actievoerders.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei namens het kabinet al eerder dat het belangrijk is een “openhartig gesprek” te voeren over discriminatie en racisme. De strijd tegen dit “hardnekkige probleem” mag niet weer inzakken zodra de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd of de racistische stadionleuzen van vorig najaar vervagen in de herinnering. Na zijn gesprekken met actievoerders zei Rutte zelf ook dat Nederland “de emotie die we nu allemaal voelen” moeten vasthouden, om ervoor te zorgen dat racisme wordt bestreden.