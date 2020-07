“Segbroek is multicultureel en bruisend, maar de Weimarstraat mag extra aandacht krijgen”

Jan van Zanen wordt op 1 juli beëdigd als nieuwe burgemeester van Den Haag. Van Zanen is nu nog burgemeester in Utrecht. Ter voorbereiding op de komst van ‘Jan van de gemeente’ naar Den Haag spreekt presentator Rob Kemperman elke werkdag met een vertegenwoordiger van één van de acht Haagse stadsdelen, Sita Mahtabsing treedt op als vertegenwoordiger van Loosduinen.

Sita Mahtabsing woont inmiddels 37 jaar in Segbroek en is mede betrokken bij hindoetempel Dew Mandir. “Ik zou Jan graag meenemen naar Dew Mandir. Dat is de gebedsruimte voor het Hindoegeloof, die bestaat sinds 1973”, zegt Mahtabsing in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Sinds 2017 heeft Dew Mandir de gewenste eigen tempel aan de Gaslaan. “Heel erg zijn we daar op, nog steeds. Sinds kort hebben we een bestuur voor de jeugd, de allerkleinsten, daar worden verschillende programma’s voor verzorgd. ”

Denkend aan Segbroek weet Mahtabsing wel waar Jan van Zanen aan mag gaan denken. “Als eerste gaat hij denken aan een multiculturele samenleving in onze wijk. Dat het een bruisende wijk is, een vooruitstrevende wijk met vele winkels met diverse multiculturele producten. En natuurlijk aan de vele mooie plekken in ons stadsdeel.” Al mag er volgens Mahtabsing wel meer aandacht zijn voor eenzaamheid onder ouderen én jongeren: “Ze komen aandacht tekort. Jongeren gaan niet naar school. Ze hebben heel veel aandacht en heel veel tijd nodig. Er moet mee gesproken worden, er moet wat aan gedaan worden.”

Ook mag er vanuit de gemeente meer aandacht uit gaan nar de Weimarstraat, er mag meer gedaan worden aan de coffeeshops die daar zitten. “Overdag gezellig wil ik het niet meer noemen. Dat is heel jammer. Toen ik hier 37 jaar geleden naartoe kwam was het een van de gezelligste en leukste straten van onze wijk. Als het een beetje schemerig begint te worden dan durf ik nieteens meer in de Weimarstraat te lopen. De laatste jaren heeft vandalisme en criminaliteit toegenomen en dat is heel erg jammer. Daar moet extra aandacht aan besteedt worden.”

Mahtabsing is blij met de komst van Van Zanen naar Den Haag, ze vindt dat Jan spontaan overkomt. “Ik zag hem op TV West en hij komt wel zo over. Ik wil hem veel succes wensen. En veel wijsheid en een goede samenwerking. Ik hoop dat hij heel lang deze functie mag bekleden.”

De raadsvergadering waarin Jan van Zanen woensdag 1 juli wordt beëdigd begint om 19.00 uur in het Atrium van het stadhuis en is live te volgen via Den Haag FM (92.0 FM) en Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).

Luister hier naar het gesprek met Sita Mahtabsing op Den Haag FM.